La Guardia di Finanza scopre 60 imbarcazioni fantasma per il fisco

imbarcazioni di lusso battenti bandiera straniera, ma di proprietà di italiani, ormeggiati lungo le coste liguri e sconosciute al fisco. "Dimenticanze" che hanno portato a una evasione stimata di oltre sette milioni.

imbarcazioni sconosciute al fisco, scatta il blitz della Gdf

Lo hanno scoperto i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Genova che nelle scorse settimane hanno controllato 71 imbarcazioni ormeggiate a Portofino, nelle Cinque Terre, ma anche nei porti dell'Imperiese e di La Spezia, trovandone 60, per un valore dichiarato di oltre 18 milioni, non segnalate all'Erario nell'annuale dichiarazione dei redditi. Si tratta di imbarcazioni che vanno dai 10 ai 30 metri, con valori che oscillano tra i 50 mila euro e i 15 milioni. I proprietari sono quasi tutti piccoli e medio ...

