La dolce dedica di Jovanotti alla moglie Francesca Valiani (Di mercoledì 7 settembre 2022) Quella che raccontiamo oggi è una storia d’amore di vecchia data. Narra di due ragazzi, Lorenzo e Francesca, che giocano insieme durante le lunghe e interminabili estati a Cortona, in provincia di Arezzo. Lei è nata in quelle vallate toscane, lui arriva appena la scuola glielo permette. L’adolescenza è il momento in cui entrambi capiscono che qualcosa sta cambiando. A 17 anni lui, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, fa il deejay in una discoteca del paese. Decide di invitare Francesca Valiani, la sua compagna di giochi, a una serata e le fa arrivare un biglietto. La ragazza ha soltanto 14 anni e i genitori non la lasciano andare. Quel biglietto Valiani lo conserva ancora nel suo portafoglio, è il simbolo di un amore nato giorno dopo giorno e culminato con il matrimonio celebrato il 6 ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 7 settembre 2022) Quella che raccontiamo oggi è una storia d’amore di vecchia data. Narra di due ragazzi, Lorenzo e, che giocano insieme durante le lunghe e interminabili estati a Cortona, in provincia di Arezzo. Lei è nata in quelle vte toscane, lui arriva appena la scuola glielo permette. L’adolescenza è il momento in cui entrambi capiscono che qualcosa sta cambiando. A 17 anni lui, Lorenzo Cherubini, in arte, fa il deejay in una discoteca del paese. Decide di invitare, la sua compagna di giochi, a una serata e le fa arrivare un biglietto. La ragazza ha soltanto 14 anni e i genitori non la lasciano andare. Quel bigliettolo conserva ancora nel suo portafoglio, è il simbolo di un amore nato giorno dopo giorno e culminato con il matrimonio celebrato il 6 ...

