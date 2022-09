La Difesa italiana di domani tra europeismo e atlantismo Parla Manenti

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 settembre 2022) In questo periodo di accesi dibattiti, in vista dell’avvicinarsi delle elezioni, più volte sono emersi interrogativi sulla postura che il nostro Paese dovrebbe adottare nel comparto dellae sul ruolo che l’Italia dovrebbe giocare in questo settore. Condizionato anche dallo stretto legame che unisce lae la politica estera. Nonostante il proliferare di posizioni diverse nei programmi elettorali, parrebbe esserci però un punto in comune. Infatti, come sottolinea Francesca, direttore del Centro studi internazionali (Cesi), in questa intervista, “sebbene in misura differente a seconda dei partiti e con sfumature diverse tra le varie coalizioni, il file rouge dei programmi di politica estera è la consapevolezza dell’importanza per l’Italia del suo posizionamento europeo e transatlantico”. Ha senso ...