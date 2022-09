La denuncia al leghista Di Giulio per il video (rimosso) su Facebook con la donna rom (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non è bastato l’intervento di Facebook, che aveva provveduto alla rimozione del video di Alessio Di Giulio (il consigliere leghista che aveva immortalato una donna rom, chiedendo di votare Lega per «non vederla più» in Italia): l’onda lunga delle polemiche per il consigliere comunale della Lega a Firenze sta continuando e sembra continuerà anche in futuro. Arturo Scotto, fondatore di Articolo Uno, ha infatti presentato e depositato una denuncia – come comunicato attraverso i suoi profili social – contestando il reato previsto dall’articolo 604 bis del codice penale, ovvero l’odio razziale. LEGGI ANCHE > Il leghista Di Giulio accusa Facebook di censura visto che ha rimosso «il video sorridente» con ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non è bastato l’intervento di, che aveva provveduto alla rimozione deldi Alessio Di(il consigliereche aveva immortalato unarom, chiedendo di votare Lega per «non vederla più» in Italia): l’onda lunga delle polemiche per il consigliere comunale della Lega a Firenze sta continuando e sembra continuerà anche in futuro. Arturo Scotto, fondatore di Articolo Uno, ha infatti presentato e depositato una– come comunicato attraverso i suoi profili social – contestando il reato previsto dall’articolo 604 bis del codice penale, ovvero l’odio razziale. LEGGI ANCHE > IlDiaccusadi censura visto che ha«ilsorridente» con ...

