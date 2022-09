La centrale nucleare di Zaporizhzhia e l’allarme sicurezza del 5 agosto (che abbiamo scoperto solo ora) (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le autorità internazionali hanno pubblicato la cronistoria dei danni subiti dalla più grande centrale atomica europea in Ucraina: «In diversi momenti tutti i 7 pilastri della sicurezza risultavano compromessi» Leggi su corriere (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le autorità internazionali hanno pubblicato la cronistoria dei danni subiti dalla più grandeatomica europea in Ucraina: «In diversi momenti tutti i 7 pilastri dellarisultavano compromessi»

Agenzia_Ansa : Una potente esplosione è stata sentita nella città di Energodar, nella regione di Zaporizhzhia, dove si trova la c… - GiovaQuez : Potente esplosione dopo le 12 a Energodar, nella regione di Zaporizhzhia, dove si trova la centrale nucleare. Al mo… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dopo la forte esplosione nella città di Energodar, nella regione di Zaporizhzhia, dove si trova la centra… - danalloydthomas : ????È deplorevole che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) non identifichi il colpevole???? del bombar… - petregiamp : RT @iuvinale_n: A #Letta è venuta in mente l'idea di andare dal suo amico #Macron a chiedergli se ci vende una sua centrale nucleare? -