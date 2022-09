(Di mercoledì 7 settembre 2022) Bergamo. Accademiaha dato avvio ai lavori di rinnovamento degli spazi interni ed esterni del, in vista della riapertura del 26 gennaio 2023, nell’anno in cui Bergamo con Brescia sara? Capitale Italiana della Cultura. Un importante progetto di restyling che, da un’approfondita riflessione maturata negli scorsi anni sul futuro del, sul suo ruolo e sulle tante necessita? e opportunita? contemporanee, passa ora alla fase operativa, mettendo in atto il progetto architettonico studiato da Antonio Ravalli e dal suo team. Sin dai primi stadi dei lavori della nuova, ilintende costruire un percorso di continuita? e comunicazione, mantenendo, anche a porte chiuse, il contatto con il, condividendo aggiornamenti costanti sulla trasformazione del ...

webecodibergamo : La Carrara e i mesi del cantiere. -

BergamoNews.it

...scogliera prospiciente il viale Lungomare di Ponente per i pedoni provenienti da Marina di... La viabilità nelle aree libere e nei pressi delè regolata con movieri da personale della ......particolare dalla Capitaneria di Porto di Viareggio e dalla Soprintendenza di Lucca e Massa,... Legambiente Versilia, Repubblica Viareggina, Collettivo Dada Boom,Sociale Versiliese, ... La Carrara cantiere aperto: in dialogo con il pubblico per mostrare il museo che verrà Aspettando il 2023. Con l’avvio dei lavori, il museo promuove una serie di strumenti e azioni per condividere gli aggiornamenti sulle varie fasi di rinnovamento degli spazi e preparare la strada ai gr ...Anche i bimbi delle ’Cicogne’ saranno sistemati provvisoriamente alle ’Mimose’ e alla ’Giampaoli’. In via Bassagrande cantiere aperto e corsa contro il tempo per la messa in sicurezza e le verifiche ...