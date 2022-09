La campagna elettorale nel 'laboratorio Campania' (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - La Campania è un laboratorio politico. Antonio Bassolino, due mandati da sindaco di Napoli, due da presidente della Regione, fine analista del voto, amava dirlo ogni volta che si apriva una campagna elettorale e ogni volta che se ne doveva commentare l'esito. Una affermazione sempre stata valida, a maggior ragione di recente, quando la regione è stata il territorio che per primo ha reso concreto il 'campo largo' Pd-M5s con diverse candidature comuni per i sindaci nel 2020, quasi tutte andate a buon fine. Le elezioni del 25 settembre prossimo rischiano di farla diventare però un caso politico, per la 'vittorià del partito dell'astensione, una più che buona affermazione di quello del reddito di cittadinanza, una 'eredità' di lacerazioni nel Pd, e forse un risultato non in linea con quello nazionale nel ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - Laè unpolitico. Antonio Bassolino, due mandati da sindaco di Napoli, due da presidente della Regione, fine analista del voto, amava dirlo ogni volta che si apriva unae ogni volta che se ne doveva commentare l'esito. Una affermazione sempre stata valida, a maggior ragione di recente, quando la regione è stata il territorio che per primo ha reso concreto il 'campo largo' Pd-M5s con diverse candidature comuni per i sindaci nel 2020, quasi tutte andate a buon fine. Le elezioni del 25 settembre prossimo rischiano di farla diventare però un caso politico, per la 'vittorià del partito dell'astensione, una più che buona affermazione di quello del reddito di cittadinanza, una 'eredità' di lacerazioni nel Pd, e forse un risultato non in linea con quello nazionale nel ...

