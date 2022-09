La BMW si esalta con la cabriolet | che potenza per la nuova Z4

(Di mercoledì 7 settembre 2022) La BMW ha sempre avuto modo di poter realizzare delle vetture di pregevole livello, con la Z4 che rientra in questa favolosa categoria. Sono diversi i marchi automobilistici che sono stati in grado di diventare sempre più apprezzati negli ultimi anni, ma indubbiamente la BMW è una di quelle che ha saputo realizzare i migliori modelli, con la Z4 che è unaassolutamente eccezionale. AdobeIn Germania sicuramente hanno sempre dimostrato di saper fare davvero molto bene le automobili, come la BMW che è una di quelle che ha potuto realizzare i migliori modelli. Sono tantissimi e ormai i tipi di vetture che sono stati prodotti in Baviera, tanto è vero che anche nell’ultimo periodo c’è stata la possibilità di dare vita alla Z4, una di quelle che nel corso degli anni ha saputo dimostrare sempre di più la propria bellezza assoluta e che adesso torna prepotentemente sul ...

Jody Vullo sul podio a Imola Traguardo eccellente per Squadra Corse Angelo Caffi che nel 4° round delM2 CS Racing Cup Italy sicon il secondo posto in Gara 1 del driver milanese sulla vettura bavarese in livrea Tullo Pezzo Imola 3 settembre 2022. Grande risultato per Squadra Corse Angelo ...Unai3 della polizia simula l'inseguimento, con sirene e lampeggianti accesi. Ne deriva un ... Da aperta, poi, la sua presa scenica si, guadagnando ulteriore note di fascino. Flavio Manzoni è ... BMW M3 Competition, 650 CV da urlo con Manhart