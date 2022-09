La Blasi in hotel | smentiti tutti i pettegolezzi

Come Pubblicando diverse foto che non la vedono nella villa all'Eur, bensì in. Lasui social si è geolocalizzata all'De Russie di Roma, dimora extra lusso a due passi da piazza del ......un dettagliato resoconto della situazione attuale lo status quo degli ex coniugi Totti Ilary... l'de Russie. Non è mai stata inclina a subire, Ilary . Figuriamoci adesso che, dopo la ...Ilary Blasi pubblica una foto da un lussuoso hotel di Roma dopo le voci sulla nuova convivenza con Totti. La conduttrice, forse per la prima volta in assoluto da quando è cominciata la corsa alla noti ...Dovrebbe essere scongiurato il rischio di una battaglia legale anche per tutelare i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel che vivranno nella villa dell'Eur, con Ilary e Totti che si alterneranno. Ilary ...