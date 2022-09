La bizzarra idea targata Di Maio: appello al voto (in argentino…) dall’ex moglie di Maradona (video) (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’ultima bizzarra idea della nostra diplomazia, guidata dall’uscente ministro Luigi Di Maio, è di rivolgere un appello al voto agli italiani in Argentina, per spiegare le elezioni in Italia, con un messaggio affidato a una argentina che lo legge in argentino piuttosto che in italiano, con sottotitoli… in argentino. Tutto chiaro, no? Basta guardare il video in basso per capire la stranezza della scelta, caduta sulla testimonial Claudia Villafane, ex moglie del grande calciatore Diego Armando Maradona morto due anni fa, dal quale peraltro di era separata molti anni fa e con il quale coltivava rapporti molto burrascosi. Perché lei, perché in argentino, come qualcuno ha fatto giustamente notare sulla pagina Fb dell’ambasciata italiana? Misteri dei ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’ultimadella nostra diplomazia, guidata dall’uscente ministro Luigi Di, è di rivolgere unalagli italiani in Argentina, per spiegare le elezioni in Italia, con un messaggio affidato a una argentina che lo legge in argentino piuttosto che in italiano, con sottotitoli… in argentino. Tutto chiaro, no? Basta guardare ilin basso per capire la stranezza della scelta, caduta sulla testimonial Claudia Villafane, exdel grande calciatore Diego Armandomorto due anni fa, dal quale peraltro di era separata molti anni fa e con il quale coltivava rapporti molto burrascosi. Perché lei, perché in argentino, come qualcuno ha fatto giustamente notare sulla pagina Fb dell’ambasciata italiana? Misteri dei ...

VincenzoLandi77 : RT @manginobrioches: Tale #Dragoni afferma, sereno: 'Non esiste la scienza, esiste la comunità scientifica'. E prosegue con l'idea, bizzarr… - SecolodItalia1 : Argentina, la bizzarra idea del ministero di Di Maio: appello al voto (in argentino…) dall’ex moglie di Maradona (v… - claudiogalli11 : RT @manginobrioches: Tale #Dragoni afferma, sereno: 'Non esiste la scienza, esiste la comunità scientifica'. E prosegue con l'idea, bizzarr… - vanazang : RT @manginobrioches: Tale #Dragoni afferma, sereno: 'Non esiste la scienza, esiste la comunità scientifica'. E prosegue con l'idea, bizzarr… - AmaranthShy : RT @manginobrioches: Tale #Dragoni afferma, sereno: 'Non esiste la scienza, esiste la comunità scientifica'. E prosegue con l'idea, bizzarr… -