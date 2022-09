Kylian Mbappé e Galtier ridono alla domanda sul jet privato: “Il treno? Meglio i carri a vela”. La premier: “Si rendano conto della crisi” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il calciatore del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé e l’allenatore Christophe Galtier sono scoppiati a ridere parlando dell’ipotesi di rinunciare ai jet privati per gli spostamenti. Una reazione che ha scatenato numerose polemiche e provocato anche la condanna della prima ministra Elisabeth Borne: “Li invito a prendere coscienza della crisi climatica”, ha dichiarato. Anche se, il suo stesso governo, per il momento e nonostante le pressioni, non si è mosso sulla regolamentazione dei voli privati. L’episodio risale alla conferenza stampa del 6 settembre, alla vigilia della sfida di Champions League vinta contro la Juventus. Un giornalista si è rivolto all’allenatore chiedendo un commento proprio sugli spostamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il calciatore del Paris Saint-Germaine l’allenatore Christophesono scoppiati a ridere parlando dell’ipotesi di rinunciare ai jet privati per gli spostamenti. Una reazione che ha scatenato numerose polemiche e provocato anche la condannaprima ministra Elisabeth Borne: “Li invito a prendere coscienzaclimatica”, ha dichiarato. Anche se, il suo stesso governo, per il momento e nonostante le pressioni, non si è mosso sulla regolamentazione dei voli privati. L’episodio risaleconferenza stampa del 6 settembre,vigiliasfida di Champions League vinta contro la Juventus. Un giornalista si è rivolto all’allenatore chiedendo un commento proprio sugli spostamenti ...

