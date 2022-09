Klopp, Napoli pericolosa: ma non risponde e lascia la conferenza (Di mercoledì 7 settembre 2022) Corriere del Mezzogiorno – . Il profilo Twitter del Liverpool, nella giornata di ieri, ha dedicato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 7 settembre 2022) Corriere del Mezzogiorno – . Il profilo Twitter del Liverpool, nella giornata di ieri, ha dedicato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

GoalItalia : 'Napoli città pericolosa?' Klopp si stizzisce: 'Domanda imbarazzante, non sono qui a dare titoli' ????… - mirkocalemme : #Klopp arrabbiatissimo in conferenza per una domanda su questo tweet: '#Napoli pericolosa? Non lo so, non la conosc… - mirkocalemme : Al netto della questione, i cambi di espressione di #Klopp sono STRAORDINARI: 'Non è la prima volta che viene a… - JuventvsNews : RT @GoalItalia: 'Napoli città pericolosa?' Klopp si stizzisce: 'Domanda imbarazzante, non sono qui a dare titoli' ???? #NapoliLiverpool htt… - nogamertagfound : È evidente che #Klopp non fosse al corrente del tweet della società. Se nel tweet si fosse parlato di evitare il ce… -