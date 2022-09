Kim Kardashian, pantaloni abbassati e sospensorio per raccontare il «Sogno Americano» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Per la copertina di Interview la super influencer mette in primo piano il suo celebre lato B, incorniciato da un sospensorio. La posa e il look denim ricordano Born In The U.S.A. di Bruce Springsteen, ma lei parla di un nuovo American Dream all'insegna della libertà del proprio corpo Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 settembre 2022) Per la copertina di Interview la super influencer mette in primo piano il suo celebre lato B, incorniciato da un. La posa e il look denim ricordano Born In The U.S.A. di Bruce Springsteen, ma lei parla di un nuovo American Dream all'insegna della libertà del proprio corpo

Debsslol : RT @stanga_mattia: Kim kardashian quest anno ha letteralmente detto ok faccio qualsiasi cosa e la rendo figa e ci é riuscita bho - kindermaxxi : The old kindermaxxi can't come to the phone right now. Why? Perché sta cercando di capire se Kim Kardashian che ind… - broslingronny : quanto è cuozza kim kardashian - lucasprezioso : Ma io mica l'avevo capito che fosse Kim Kardashian - coeurshelby : appena visto nelle storie il post di kim kardashian con le sopracciglia schiarite, nun par ess -