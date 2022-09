Kiev | valutiamo spegnimento della centrale di Zaporizhzhia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) L'Ucraina sta valutando la possibilità di spegnere lanucleare di, occupata dai russi, per motivi di sicurezza ed è preoccupata per le riserve di gasolio utilizzate per i ...

L'Ucraina sta valutando la possibilità di spegnere la centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dai russi, per motivi di sicurezza ed è preoccupata per le riserve di gasolio utilizzate per i generatori di riserva, secondo il massimo esperto di sicurezza nucleare.