Juventus vicina a chiude il bilancio con 250 mln di euro in rosso: i dettagli (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Juventus si appresta a chiudere il bilancio 2021-2022 con un rosso di oltre 240 milioni di euro: i dettagli Come riportato da Calcio e Finanza, la Juventus si appresta a chiudere il bilancio 2021-2022 con un rosso di oltre 240 milioni di euro. È quanto emerge dalla semestrale di Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla il 63,8% del club bianconero, che ha comunicato i dati relativi al periodo gennaio-giugno 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24.

