Juventus, tegola per Allegri: le ultime sull'infortunio di Di Maria (Di mercoledì 7 settembre 2022) Angel Di Maria è stato uno degli acquisti più importanti del mercato bianconero. L'argentino è arrivato a parametro zero portando grande qualità al reparto offensivo di Allegri. Il Fideo si era messo in mostra già alla prima giornata di campionato contro il Sassuolo, vissuta da indiscusso protagonista e impreziosita da un gol e un assist. Il trentaquattrenne, durante la partita d'esordio, ha anche rimediato un fastidio all'adduttore ed è uscito dolorante attorno all'ora di gioco. Da quel momento in poi Di Maria è stato utilizzato con il contagocce da Allegri, che gli ha concesso di scendere in campo contro la Fiorentina ma non lo ha nemmeno convocato per la trasferta a Parigi. Di Maria infortunio Juventus La Juventus attualmente si sta privando di uno ...

