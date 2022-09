Juventus, il chirurgo che ha operato Pogba: “La terapia conservativa ha peggiorato la situazione” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “La lesione del menisco esterno era complessa perché il tessuto era frammentato. La terapia conservativa? Diciamo che non ha funzionato. Anzi, la lesione si è aggravata”. In un’intervista a Tuttosport, Roberto Rossi, primario del Mauriziano di Torino, nonché chirurgo che ha operato Paul Pogba e consulente della Juventus, ha parlato della situazione legata al centrocampista francese, non nascondendo alcuni risvolti della vicenda: “In accordo anche con i medici della Juventus abbiamo indicato in otto settimane il tempo necessario affinché Pogba possa riaggregarsi alla squadra e tornare agli allenamenti in gruppo. Questo è il tempo stimato, poi occorre valutare le condizioni e le reazioni quando inizierà a forzare. Anche se avessimo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) “La lesione del menisco esterno era complessa perché il tessuto era frammentato. La? Diciamo che non ha funzionato. Anzi, la lesione si è aggravata”. In un’intervista a Tuttosport, Roberto Rossi, primario del Mauriziano di Torino, nonchéche haPaule consulente della, ha parlato dellalegata al centrocampista francese, non nascondendo alcuni risvolti della vicenda: “In accordo anche con i medici dellaabbiamo indicato in otto settimane il tempo necessario affinchépossa riaggregarsi alla squadra e tornare agli allenamenti in gruppo. Questo è il tempo stimato, poi occorre valutare le condizioni e le reazioni quando inizierà a forzare. Anche se avessimo ...

