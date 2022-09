Juventus, dalla Francia: saluti fascisti e buuu razzisti durante la partita contro il Psg (Di mercoledì 7 settembre 2022) In Francia la rete televisiva BFM, tramite il proprio sito ufficiale, ha rilanciato un video diventato virale di uno spettatore presente al ‘Parco dei Principi’ in occasione della sfida tra Psg e Juventus di Champions League. Nel filmato pare si vedano e sentano alcuni tifosi della squadra bianconera fare “saluti fascisti e buuu razzisti”. Il canale transalpino ha anche ricordato come grazie ad un video sui social la società italiana era riuscita ad incastrare il colpevole di alcuni insulti razzisti nei confronti di Mike Maignan lo scorso anno. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Inla rete televisiva BFM, tramite il proprio sito ufficiale, ha rilanciato un video diventato virale di uno spettatore presente al ‘Parco dei Principi’ in occasione della sfida tra Psg edi Champions League. Nel filmato pare si vedano e sentano alcuni tifosi della squadra bianconera fare “”. Il canale transalpino ha anche ricordato come grazie ad un video sui social la società italiana era riuscita ad incastrare il colpevole di alcuni insultinei confronti di Mike Maignan lo scorso anno. SportFace.

OptaPaolo : 19&34 - Fabio Miretti (19 anni e 34 giorni) è il secondo più giovane titolare schierato in assoluto dalla Juventus… - DiMarzio : Dalla #SerieC a titolare contro il ?@PSG_inside? : #Miretti sulle orme di Marchisio - GiovaAlbanese : Detto ciò, la #Juventus non è uscita dalla partita: ha resettato all'intervallo ed è tornata in campo mostrando la… - 80gaetano : @Cuadrado @adidasfootball @juventus ieri guardare te faceva lo stesso effetto di bere una camomilla.... tu e alex s… - Juventi49737375 : RT @D3MONxTv: A qualcuno sulla #Juventus non va mai bene nulla, sputano e votano odio e critiche a prescindere. Chi non vede dei migliorame… -