Juventus, altri problemi per Allegri: salta anche la Salernitana (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Juventus, reduce dalla sconfitta con il PSG, pensa al prossimo impegno in campionato: un top player non ci sarà con la Salernitana. La sconfitta rimediata ieri sera al Parco dei Principi, alla fine, ha lasciato l'amaro in bocca alla Juventus. Perché se nel primo tempo il PSG ha dimostrato di essere superiore sotto tutti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

