sportli26181512 : Juve subito al lavoro: possesso palla a partitella: I bianconeri sono tornati dalla trasferta di Parigi e hanno ini… - trottorello : @MatteoCampbells Allegri è perfetto per una squadra da retrocessione. Noi siamo la juve. Ieri abbiamo perso e non c… - J_network24 : ?? #Juventus | Il report odierno dalla #Continassa - junews24com : Allenamento Juve: subito al lavoro verso la Salernitana. Ultime dal JTC - - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #Danilo suona la carica: 'Siamo la #Juve, dobbiamo ripartire subito' ?? -

Tuttosport

La, dopo essere rientrata dalla prima trasferta di Champions League contro il Paris Saint Germain , questa mattina si è ritrovata alla Continassa per iniziare il lavoro in vista della partita ...... per il modo in cui la squadra hapassivamente. Tante critiche sono arrivate a Massimiliano ... Giuseppe Bergomi ha parlato della Juventus di Allegri ' Non so più cosa dire sulla. Da quanto ... Danilo suona la carica: "Siamo la Juve, dobbiamo ripartire subito" Uno gol tra i più belli della giornata, e chissà, forse anche del campionato in futuro. Daniele Altobelli passa dalla possibile cessione ad eroe della Juve Stabia che, ...Il secondo tempo della Juve in Champions ha dato segnali incoraggianti all’allenatore: scopriamo quali TORINO - Alla fine è rimasta anche la sensazione di essere arrivati a tanto così dal pareggio. E, ...