Justin Bieber torna a casa, nuovo stop al tour: «Ho bisogno di riposo e di pensare alla salute» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Justin Bieber ci ha provato, ma non ce l’ha fatta. Dopo lo stop dello scorso luglio causato dalla sindrome di Ramsay-Hunt che gli aveva paralizzato metà volto, il suo tour mondiale è di nuovo in pausa, forse definitivamente cancellato. «Ho bisogno di riposo e di pensare alla salute», ha annunciato la popstar canadese ai suoi 256 milioni di follower su Instagram. «Lo scorso weekend mi sono esibito a Rock in Rio e ho dato tutto quello che potevo». Ora si sente «sopraffatto dalla stanchezza»: game over. Se è vero che nella vita arrivano segnali da ascoltare, Bieber ... Leggi su amica (Di mercoledì 7 settembre 2022)ci ha provato, ma non ce l’ha fatta. Dopo lodello scorso luglio causato dsindrome di Ramsay-Hunt che gli aveva paralizzato metà volto, il suomondiale è diin pausa, forse definitivamente cancellato. «Hodie di», ha annunciato la popstar canadese ai suoi 256 milioni di follower su Instagram. «Lo scorso weekend mi sono esibito a Rock in Rio e ho dato tutto quello che potevo». Ora si sente «sopraffatto dstanchezza»: game over. Se è vero che nella vita arrivano segnali da ascoltare,...

