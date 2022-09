Jessica Selassiè | il nuovo progetto dopo il Grande Fratello Vip | ecco di cosa si tratta

(Di mercoledì 7 settembre 2022)ilVip presenta il suointeramente dedicato alla cucina. Come ben sapete, la vincitrice del reality show, ha una grandissima passione per il food e vorrebbe condurre un programma dedicato alla creazione di manicaretti particolari presentando anche piatti vegani e gluten free., il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Roccarainola.net

dopo il Grande Fratello Vip presenta il suo nuovo progetto interamente dedicato alla cucina. Come ben sapete, la vincitrice del reality show, ha una grandissima passione per il food e ...Lulùha parlato anche della sue sorellee Clarissa lanciando un ultimo messaggio: Se avete qualsiasi tipo di insicurezza come quelle che abbiamo elencato, non cercate di piacere alle ... Jessica Selassiè senza vergogna, da scandalo con un gesto scabroso [VIDEO]