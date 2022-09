(Di mercoledì 7 settembre 2022) L’affronterà l’Ucraina nelladei2022 dimaschile. L’appuntamento è per sabato 10 settembre (o da definire) a Katowice (Polonia). Si tratta della rivincita della Finale degli Europei 2021,la nostra Nazionale si impose al tie-break. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per battere i balcanici ancora una volta e raggiungere l’atto conclusivo della rassegna iridata, ma si preannuncia una partita decisamente complicata ed equilibrata. L’ha staccato il biglietto dopo aver battuto Cuba e aver eliminato la Francia, sconfiggendo i Campioni Olimpici al tie-break in rimonta. Laha invece sfruttato un’autentica autostrada frutto del regolamento che premiava i padroni di casa in maniera ...

SkySport : ULTIM'ORA #VOLLEY MONDIALE MASCHILE, L'#ITALIA È IN SEMIFINALE: BATTUTA LA FRANCIA 3-2: GLI AZZURRI AFFRONTERANNO… - RaiNews : Oggi alle 17.30 l'Italia alla prova della Francia per conquistare la semifinale dei mondiali di pallavolo #MWCH2022… - RaiNews : Pazzesca Italia: dopo aver vinto secondo e quarto set gioca uno strepitoso tie-break contro la Francia (15-12) e vi… - matssuya : sabato italia slovenia questi vogliono la rivincita - plaidrunner : Quindi sarà Italia-Slovenia. Di nuovo. Io sono stanca signor giudice. #mwch2022 -

... in Polonia, contro la vincente di- Ucraina). De Giorgi e Giani, 804 presenze in due con la maglia azzurra addosso e compagni nei tre Mondiali vinti dall'tra il 1990 e il 1998. De ...L'batte i campioni olimpici della Francia 3 - 2 (24 - 26, 25 - 21, 23 - 25. 25 - 22, 15 - 12) e si qualifica per le semifinali del Mondiale di Pallavolo in corso in. Gli azzurri guidati ... Italia-Slovenia volley, quando si gioca la semifinale: programma, orari, tv, streaming Mondiali La formazione di Cretu doma l'Ucraina per 3-1(18-25; 26-24; 25-19; 25-23) e potrà sfidare gli azzurri sabato 10 settembre alle 21.00 a Katovice, nel match che ripete la finale degli Europei dello scor ...Italia in cerca del secondo posto nel girone contro la Gran Bretagna. Il punto della situazione di tutti i gironi.