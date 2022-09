Italia-Paesi Bassi, Finale 3°-4° posto Europei pallanuoto femminile 2022: programma, orario, tv, streaming (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il torneo femminile degli Europei 2022 di pallanuoto, in programma a Spalato, in Croazia, terminerà venerdì 9 settembre: previste nel pomeriggio le finali per il 7° ed il 5° posto, poi in serata si giocheranno le due finali per le medaglie. L’Italia, che ha perso contro la Grecia, sfiderà per il bronzo i Paesi Bassi, battuti dalla Spagna, alle ore 19.00. La diretta tv di Paesi Bassi-Italia sarà fruibile su RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play e LEN TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le sfide del Setterosa. Di seguito il programma dell’Italia femminile con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il torneodeglidi, ina Spalato, in Croazia, terminerà venerdì 9 settembre: previste nel pomeriggio le finali per il 7° ed il 5°, poi in serata si giocheranno le due finali per le medaglie. L’, che ha perso contro la Grecia, sfiderà per il bronzo i, battuti dalla Spagna, alle ore 19.00. La diretta tv disarà fruibile su RaiSport+HD, mentre la direttasarà disponibile su Rai Play e LEN TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le sfide del Setterosa. Di seguito ildell’con ...

