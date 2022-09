Italia-Francia oggi, Mondiali volley 2022: orario 7 settembre, tv, programma in chiaro, streaming (Di mercoledì 7 settembre 2022) oggi mercoledì 7 settembre (ore 17.30) si gioca Italia-Francia, quarto di finale dei Mondiali 2022 di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Lubiana (Slovenia) per affrontare i Campioni Olimpici in un imperdibile scontro diretto da dentro o fuori. Gli azzurri, capaci di battere Cuba per 3-1, se la dovranno vedere contro gli agguerriti Galletti, che hanno eliminato il Giappone soltanto al tie-break e dopo aver fronteggiato un match-point. I Campioni d’Europa partiranno con gli sfavori del pronostico, ma hanno tutte le carte in regola per cercare una magia contro la corazzata transalpina. LA DIRETTA LIVE DI Italia-Francia DI volley DALLE 17.30 Il sestetto di coach Andrea Giani, che ha vinto l’ultimo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022)mercoledì 7(ore 17.30) si gioca, quarto di finale deidimaschile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Lubiana (Slovenia) per affrontare i Campioni Olimpici in un imperdibile scontro diretto da dentro o fuori. Gli azzurri, capaci di battere Cuba per 3-1, se la dovranno vedere contro gli agguerriti Galletti, che hanno eliminato il Giappone soltanto al tie-break e dopo aver fronteggiato un match-point. I Campioni d’Europa partiranno con gli sfavori del pronostico, ma hanno tutte le carte in regola per cercare una magia contro la corazzata transalpina. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 17.30 Il sestetto di coach Andrea Giani, che ha vinto l’ultimo ...

MarcelloFoa : Dunque: la Francia fornirà #gas alla Germania, Berlino darà #elettricità a Parigi. Tutti gli altri Paesi, inclusa l… - ItaliaTeam_it : ???????????????????? ???? ???????????????????? ?? Agli Europei in corso in Croazia l'Italia batte la Francia 16-8! #ItaliaTeam |… - ItaliaTeam_it : Domani alle ore 17.30 l'Italia sfida la Francia per un posto in semifinale ai Mondiali. Forzaaaaaaaa! ??????… - giacomoallocca2 : RT @BettaninManuela: #Ucraina non avete ancora capito che guerra è una scusa? Che Francia e Germania si aiutano a vicenda? Una da il gas in… - aldo_rovi : RT @MarcelloFoa: Dunque: la Francia fornirà #gas alla Germania, Berlino darà #elettricità a Parigi. Tutti gli altri Paesi, inclusa l’Italia… -