Italia-Croazia 81-76, Europei basket: azzurri agli ottavi di finale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una grande prestazione della Nazionale Italiana di pallacanestro permette allo sport nostrano della palla a spicchi di approdare agli ottavi di finale della competizione continentale dedicata alle selezioni nazionali. In Italia-Croazia, match valido per il penultimo turno della fase a girone degli Europei di basket, la compagine di Gianmarco Pozzecco ha dimostrato tutto il suo valore battendo la temibile rivale balcanica al Forum d'Assago: è un 81-76 finale che ha regalato agli Italiani il pass per il prossimo turno ad eliminazione diretta che si giocherà a Berlino, in Germania.

