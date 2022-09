ITALIA 1 ON STAGE: QUATTRO SERATE SPECIALI CON PUCCI, BATTISTA, ANGIONI, GIACOBAZZI (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dal 7 settembre in prime-time, per “ITALIA 1 On STAGE”, arrivano gli spettacoli “PUCCI Show”, “Tutti contro tutti, “Miracolato” e “Gran Varietà”: QUATTRO SERATE all’insegna della comicità e dell’ironia con QUATTRO grandi campioni della risata, dal palco di alcuni tra i maggiori teatri ITALIAni. Si parte con “PUCCI Show”, dal Teatro Repower di Assago, mercoledì 7 settembre in prima serata su ITALIA 1: un one-man-show in cui il comico Andrea PUCCI, con ritmo incalzante e senza filtri e continue interazioni con il pubblico, propone i suoi inconfondibili monologhi su costume e società accompagnato dalla musica della PUCCI’s Band. Ospiti Katia Follesa e i Neri per Caso. Sarà poi la volta di Maurizio ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dal 7 settembre in prime-time, per “1 On”, arrivano gli spettacoli “Show”, “Tutti contro tutti, “Miracolato” e “Gran Varietà”:all’insegna della comicità e dell’ironia congrandi campioni della risata, dal palco di alcuni tra i maggiori teatrini. Si parte con “Show”, dal Teatro Repower di Assago, mercoledì 7 settembre in prima serata su1: un one-man-show in cui il comico Andrea, con ritmo incalzante e senza filtri e continue interazioni con il pubblico, propone i suoi inconfondibili monologhi su costume e società accompagnato dalla musica della’s Band. Ospiti Katia Follesa e i Neri per Caso. Sarà poi la volta di Maurizio ...

bubinoblog : ITALIA 1 ON STAGE: QUATTRO SERATE SPECIALI CON PUCCI, BATTISTA, ANGIONI, GIACOBAZZI - SMSNEWSOFFICIAL : Arriva #Italia1OnStage : quattro serate all’insegna della comicità e dell’ironia #AndreaPucci - nicolasavoia : @TommasoRanisi @AleStonata Mediaset manda in onda 'Italia 1 on Stage' con 4 diversi comici. Si comincia con Pucci c… - MontiFrancy82 : Arriva #Italia1OnStage : quattro serate all’insegna della comicità e dell’ironia #AndreaPucci - angiuoniluigi : RT @MediasetTgcom24: 'Italia Uno On Stage': comici protagonisti in prima serata #italiaunoonstage -