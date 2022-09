Inter: non ci sarà il sold out stasera a San Siro contro il Bayern Monaco (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non ci sarà il sold out stasera a San Siro per il match di Champions League tra Inter e Bayern Monaco. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il motivo è da ricondurre in primis per il costo più alto delle gare europee. 60.000 gli spettatori attesi, ma non sarà quindi sold out, anche per il poco preavviso. Il calendario è infatti stato ufficializzato il 27 agosto e la vendita è partita martedì 30. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non ciilouta Sanper il match di Champions League tra. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il motivo è da ricondurre in primis per il costo più alto delle gare europee. 60.000 gli spettatori attesi, ma nonquindiout, anche per il poco preavviso. Il calendario è infatti stato ufficializzato il 27 agosto e la vendita è partita martedì 30. SportFace.

