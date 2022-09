Inter, niente sold out contro il Bayern Monaco (Di mercoledì 7 settembre 2022) San Siro non sarà sold Out per la sfida tra Inter e Bayern Monaco. Il motivo non è solo l’aumento del biglietto, ma anche il poco preavviso San Siro questa serà non registrerà il sold out in vista della sfida tra Inter e Bayern Monaco, che apre la Champions League dei nerazzurri. Il motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, è doppio. Il primo è il costo più alto delle gare europee. Il secondo motivo invece è legato al poco preavviso: il calendario è stato rivelato il 27 agosto e la prevendita è partita solo il 30 dello stesso mese. Saranno comunque presenti 60.00 tifosi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) San Siro non saràOut per la sfida tra. Il motivo non è solo l’aumento del biglietto, ma anche il poco preavviso San Siro questa serà non registrerà ilout in vista della sfida tra, che apre la Champions League dei nerazzurri. Il motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, è doppio. Il primo è il costo più alto delle gare europee. Il secondo motivo invece è legato al poco preavviso: il calendario è stato rivelato il 27 agosto e la prevendita è partita solo il 30 dello stesso mese. Saranno comunque presenti 60.00 tifosi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

