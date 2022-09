Inter, Marotta: “Inzaghi coraggioso. Rinnovo Skriniar? Presupposti per essere ottimisti” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Potrebbero apparire scelte che non hanno logica ma presuppongono il fatto che si abbia coraggio. E il coraggio è una caratteristica importante nello sport. E il fatto di fare questo turnover tiene conto del fatto che abbiamo tante partite ravvicinate, due competizioni molto importanti per noi ed è giusto che riesca a gestire l’undici migliore da mettere in campo”. A dirlo è l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, in merito alle scelte di formazione di Simone Inzaghi per Inter-Bayern Monaco, match valevole per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. Sul Rinnovo di Skriniar: “E’ il tema di attualità – ha proseguito l’ad nerazzurro ai microfoni di Sky Sport – Skriniar è una parte importante dell’impianto di gioco della ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Potrebbero apparire scelte che non hanno logica ma presuppongono il fatto che si abbia coraggio. E il coraggio è una caratteristica importante nello sport. E il fatto di fare questo turnover tiene conto del fatto che abbiamo tante partite ravvicinate, due competizioni molto importanti per noi ed è giusto che riesca a gestire l’undici migliore da mettere in campo”. A dirlo è l’amministratore delegato dell’, Giuseppe, in merito alle scelte di formazione di Simoneper-Bayern Monaco, match valevole per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. Suldi: “E’ il tema di attualità – ha proseguito l’ad nerazzurro ai microfoni di Sky Sport –è una parte importante dell’impianto di gioco della ...

