Inter, la doppia missione di Gosens: andare al Mondiale ed evitare la cessione (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un inizio in salita. Dopo sei mesi a osservare, imparare e ritrovare la condizione fisica, Robin Gosens si aspettava di essere protagonista... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un inizio in salita. Dopo sei mesi a osservare, imparare e ritrovare la condizione fisica, Robinsi aspettava di essere protagonista...

cmdotcom : #Inter, la doppia missione di #Gosens: andare al Mondiale ed evitare la cessione - sportli26181512 : Inter, la doppia missione di Gosens: andare al Mondiale ed evitare la cessione: Un inizio in salita. Dopo sei mesi… - mimmonerazzurro : @grimmiegirll @Inter Sarebbe una gioia doppia???? - Radio1Rai : #Calcio #ChampionsLeague Italiane a caccia del primo successo, dopo che ieri la #Juventus è stata sconfitta in casa… - boysarco : @FootballAndDre1 L’@Inter ha vinto il suo ultimo scudetto quando l’asino in panca fu costretto a mettere in campo u… -