Inter-Bayern Monaco, Champions League: probabili formazioni e diretta TV (Di mercoledì 7 settembre 2022) Questa sera alle 21, allo stadio Giuseppe Meazza, l’Inter ospita il Bayern Monaco nella gara valida per la prima giornata dei gironi di Champions League. I nerazzurri cercano un pronto riscatto dopo il derby perso, ma si ritrovano davanti un avversario piuttosto ostico e con una forza offensiva temibile. Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime novità sulle formazioni e dove vedere in TV Inter-Bayern Monaco. Il momento dell’Inter (Credit foto – pagina Facebook Inter)L’Inter può sfruttare tutta la sua voglia di rivalsa dopo il derby perso per 3-2 contro il Milan. In complesso i nerazzurri non sono partiti alla grandissima in campionato, più che altro perché nei due confronti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Questa sera alle 21, allo stadio Giuseppe Meazza, l’ospita ilnella gara valida per la prima giornata dei gironi di. I nerazzurri cercano un pronto riscatto dopo il derby perso, ma si ritrovano davanti un avversario piuttosto ostico e con una forza offensiva temibile. Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime novità sullee dove vedere in TV. Il momento dell’(Credit foto – pagina Facebook)L’può sfruttare tutta la sua voglia di rivalsa dopo il derby perso per 3-2 contro il Milan. In complesso i nerazzurri non sono partiti alla grandissima in campionato, più che altro perché nei due confronti ...

DiMarzio : #UCL, #InterBayern | La probabile formazione dell'@Inter per la gara contro il @FCBayern - thebshades : Milito che manda un saluto prima della partita contro il Bayern. SE NON STO PIANGENDO COSA STO FACENDO?????? TROPPI RI… - StatusSymbol2 : RT @interista94_: Tifosi che vogliono subire la goleada dal Bayern per panchinare Handanovic anche no eh. Non siete tifosi e non me ne freg… - GiornalismoI : CL: Dove vedere in streaming l’Inter Scopri dove guardare in streaming Inter-Bayern Monaco in Champions League! A… - 10_leonardi : RT @Inter_Women: ?? Gli idoli ??? Le emozioni nerazzurre ? I gol Un viaggio alle radici di @AjaraNjoya ?? -