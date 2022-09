Inter Bayern Monaco 0-1 LIVE: bavaresi dominanti nel primo tempo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Allo Stadio Meazza, Inter e Bayern Monaco si sfidano per la prima giornata di Champions League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Meazza, la sfida tra Inter e Bayern Monaco valida per la prima giornata della Champions League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi Inter Bayern Monaco 0-1 MOVIOLA 1? Al via il match 3? Kimmich stuzzica subito Onana con due tiri da fuori 7? Onana subito reattivo anche su Muller 10? Inter in difficoltà sul pressing ultra aggressivo dei bavaresi 17? Cross di Dumfries smorzato, palla a D’Ambrosio che ci prova di sinistro al volo ma troppo centrale per impensierire Neuer 23? OCCASIONE ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Allo Stadio Meazza,si sfidano per la prima giornata di Champions League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Meazza, la sfida travalida per la prima giornata della Champions League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Al via il match 3? Kimmich stuzzica subito Onana con due tiri da fuori 7? Onana subito reattivo anche su Muller 10?in difficoltà sul pressing ultra aggressivo dei17? Cross di Dumfries smorzato, palla a D’Ambrosio che ci prova di sinistro al volo ma troppo centrale per impensierire Neuer 23? OCCASIONE ...

MatteoBarzaghi : Inter-Bayern. Indiscrezioni confermate. Ufficiale ?? Curiosità dalla distinta: il capitano sarà D’Ambrosio… - MatteoBarzaghi : Pranzo ufficiale Uefa Inter-Bayern. Presenti pres Zhang, vice Zanetti, ceo Antonello e Marotta. Per il Bayern tra g… - Inter : Le formazioni ufficiali della prima giornata di #UYL Inter - Bayern Monaco ?? - chiaramazzolenl : mah vi dirò l’Inter fin ora mi sta piacendo stiamo giocando contro il Bayern non contro la Salernitana non so se mi spiego - Rossonerosemper : RT @FlipBauer: Minuto 39:43, Inter 0-1 Bayern Invece di sostenere i loro ragazzi in svantaggio cosa fanno? Milano siamo noi Chi non salta… -