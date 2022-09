Inter - Bayern, le pagelle: D'Ambrosio, serata da incubo. Si salvano solo Brozovic e Skriniar (Di mercoledì 7 settembre 2022) ONANA 6 Pressioni all'ennesima potenza. Prima assoluta in nerazzurro a furor di popolo, a spese di un certo Handanovic e contro il Bayern, nell'esordio di Champions. Mostra personalità e attitudine al ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 settembre 2022) ONANA 6 Pressioni all'ennesima potenza. Prima assoluta in nerazzurro a furor di popolo, a spese di un certo Handanovic e contro il, nell'esordio di Champions. Mostra personalità e attitudine al ...

MatteoBarzaghi : Inter-Bayern. Indiscrezioni confermate. Ufficiale ?? Curiosità dalla distinta: il capitano sarà D’Ambrosio… - Inter : Le formazioni ufficiali della prima giornata di #UYL Inter - Bayern Monaco ?? - SkySport : INTER-BAYERN MONACO 0-2 Risultato finale ? ? #Sané (25’) ? #DAmbrosio aut. (66’) ? ?? CHAMPIONS LEAGUE - 1^ giornata… - eia58 : RT @NumerINTERi: Mi è piaciuto l'atteggiamento dell'#Inter stasera. Un passetto avanti. Il #Bayern è fortissimo, per me pretendente al t… - GoalItalia : D'Ambrosio incide in negativo ? Fa quasi tutto Kimmich ?? Tra i nerazzurri si salva solo Onana ?? Sané incanta San Si… -