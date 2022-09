Infortunio Szczesny, c’è la data del rientro: le ultime (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, tornerà in campo tra una settimana: il polacco sta recuperando bene dal suo Infortunio Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, tornerà in campo tra una settimana: il polacco sta recuperando bene dal suo Infortunio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’estremo difensore potrebbe tornare in campo il 14 settembre, quando allo Stadium arriverà il Benfica in Champions League L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il portiere della Juventus, Wojciech, tornerà in campo tra una settimana: il polacco sta recuperando bene dal suoIl portiere della Juventus, Wojciech, tornerà in campo tra una settimana: il polacco sta recuperando bene dal suo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’estremo difensore potrebbe tornare in campo il 14 settembre, quando allo Stadium arriverà il Benfica in Champions League L'articolo proviene da Calcio News 24.

