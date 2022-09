Incendio in un'azienda petrolchimica nel milanese L'appello ai residenti: "Tenete chiuse le finestre di casa" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un Incendio è divampato alla Nitrolchimica, azienda che si occupa dello smaltimento di rifiuti pericolosi a San Giuliano milanese. L'appello ai residenti: "finestre chiuse" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 7 settembre 2022) Unè divampato alla Nitrolchimica,che si occupa dello smaltimento di rifiuti pericolosi a San Giuliano. L'ai: "" Segui su affaritaliani.it

Agenzia_Ansa : Maxi-incendio in una azienda petrolchimica nel Milanese. Sei feriti, uno è grave. Al lavoro 14 squadre di vigili de… - repubblica : Incendio alla Nitrolchimica a San Giuliano Milanese: ci sono feriti. Dall'azienda colonna di fumo nero: 'Chiudete t… - ilpost : C’è un grosso incendio in un’azienda chimica a San Giuliano Milanese - Adm3456rrr : Incendio devasta azienda chimica di San Giuliano Milanese: 6 feriti, uno gravissimo - CoroiIonel : RT @tempoweb: #Nitrolchimica in fiamme, ci sono feriti. Bruciano solventi e rifiuti: 'Non aprite le finestre' VIDEO #7settembre #sangiulian… -