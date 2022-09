Incendio a San Giuliano Milanese. Nel cielo fumi tossici | video (Di mercoledì 7 settembre 2022) Paura a San Giuliano Milanese per un Incendio sviluppatosi alla Tomolpak, azienda della cittadina che si trova alla periferia est di Milano. Le fiamme, violentissime anche grazie ai solventi presenti, si sono allargate anche ad aziende vicine come la Nitrolchimica. I fumi sono potenzialmente tossici. Agli abitanti della zona è stato chiesto di chiudere le finestre e evitare di stare nella zona Leggi su panorama (Di mercoledì 7 settembre 2022) Paura a Sanper unsviluppatosi alla Tomolpak, azienda della cittadina che si trova alla periferia est di Milano. Le fiamme, violentissime anche grazie ai solventi presenti, si sono allargate anche ad aziende vicine come la Nitrolchimica. Isono potenzialmente. Agli abitanti della zona è stato chiesto di chiudere le finestre e evitare di stare nella zona

SkyTG24 : Incendio a San Donato Milanese, in fiamme polo petrolchimico - ilpost : C’è un grosso incendio in un’azienda chimica a San Giuliano Milanese - davidedesario : San Giuliano Milanese, maxi-incendio all'impianto petrolchimico: esplosioni e enorme nube di fumo. «Tenete le fines… - Idl3 : RT @LoiRaffaele: Sono in riunione nella sede MM di Milano sud, a Rozzano, e guardate un po’ cosa si vede a km di distanza e la pericolosa s… - mazzettam : RT @localteamtv: Inferno di fuoco a San Giuliano Milanese, in fiamme impianto petrolchimico #sangiulianomilanese #incendio #petrolchimico #… -