Incendio a San Giuliano Milanese | il video del rogo e dell' esplosione vista dall' alto e a pochi passi dall' azienda

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Un’enorme colonna di fumo visibile da almeno dieci chilometri di distanza. Undi vaste dimensioni è esploso alla Nitrolchimica,che si occupa di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi, principalmente solventi, nella zona industriale di San. «La situazione è molto complessa: stanno bruciando decina di migliaia di litri di solvente che con oltre cento uomini, in tutto venti squadre, stiamo provando a contenere», spiega Carlo Cardinali, dirigente dei Vigili del fuoco di Milano. «I rischi maggiori al momento sono due: il primo è quello ambientale, la nube di fumo potrebbe contenere sostanze tossiche. L’Arpa e il nostro personale è già al lavoro per valutare i pericoli per l’aria. Per di più, l’rischia di allargarsi anche alle aziende limitrofe».

Fiamme alte decine di metri, esplosioni e una densissima nube di fumo : un grandeè divampato aGiuliano Milanese , periferia sud di Milano , nell' azienda chimica Nitrolchimica che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi. Sul ..."Abbiamo sentito tre colpi forti e poi siamo scappati perche' c'erano le fiamme". Cosi' due dipendenti della Trans Speedy srl, azienda vicina alla Nitrolchimica dove si e' propagato l', aGiuliano Milanese. "Sappiamo che ci sono alcuni feriti perche' li hanno portati via in ambulanza, ma non sappiamo altro", hanno aggiunto. 7 settembre 2022'Abbiamo sentito tre colpi forti e poi siamo scappati perche' c'erano le fiamme'. Cosi' due dipendenti della Trans Speedy srl, azienda vicina ...