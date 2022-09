Inaugurata la nuova autostazione ad Avellino | previste 400 partenze al giorno

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 settembre 2022) E’ stataquesta mattina ladi, hub intermodale per la mobilità alternativa e sostenibile. Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l’amministratore unico del gruppo Air, Anthony Acconcia, e le autorità civili, militari e religiose. L’opera, che occupa una superficie complessiva di 20mila mq, si trova in una posizione strategica al centro del capoluogo irpino e a ridosso dell’area che rappresenta la visione futura della città di. I lavori sono costati circa 28 milioni di euro, di cui 12 finanziati dalla Regione Campania. Il Terminal, dotato di 24 stalli per i bus, entrerà in funzione nelle prossime settimane, all’esito dell’ultimazione dell’iter tecnico-burocratico e dell’adeguamento del piano di ...