In Italia 17.574 nuovi casi covid e tasso di positività al 10,8% (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - Sono 17.574 i nuovi casi covid in Italia nelle ultime 24 ore contro 24.855 precedenti e i 21.817 di mercoledì scorso; 163.107 i tamponi processati (ieri 202.240) con un tasso di positività scende dal 12,3% al 10,8%. I decessi di oggi sono 57 (ieri 80), per un totale da inizio pandemia di 176.009. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Calo di una unità delle terapie intensive (ieri +0), che sono ora 184 - con 27 ingressi del giorno - e calo di 160 unità dei ricoveri ordinari (ieri -107) per un totale di 4.299. La regione con il maggior numero di nuovi casi oggi è la Lombardia con 2.733, davanti a Veneto (+2.182), Emilia Romagna (+1.596), Campania (+1.539) e Lazio (+1.512). Il numero dei casi ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - Sono 17.574 iinnelle ultime 24 ore contro 24.855 precedenti e i 21.817 di mercoledì scorso; 163.107 i tamponi processati (ieri 202.240) con undiscende dal 12,3% al 10,8%. I decessi di oggi sono 57 (ieri 80), per un totale da inizio pandemia di 176.009. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Calo di una unità delle terapie intensive (ieri +0), che sono ora 184 - con 27 ingressi del giorno - e calo di 160 unità dei ricoveri ordinari (ieri -107) per un totale di 4.299. La regione con il maggior numero dioggi è la Lombardia con 2.733, davanti a Veneto (+2.182), Emilia Romagna (+1.596), Campania (+1.539) e Lazio (+1.512). Il numero dei...

