Immigrazione | sempre peggio | oltre ai clandestini importiamo il traffico d’organi

Roma, 7 set — traffico d'organi, una nuova frontiera dell'orrore e della mercificazione dell'essere umano, sospinto dal business dell'Immigrazione clandestina. A rivelarlo al pubblico il talk show televisivo di Rete 4 Fuori dal Coro, che ha fatto luce sull'inquietante traffico a danno di quegli immigrati che non disponendo del denaro chiesto dai criminali scafisti per poter affrontare la traversata che li porterà in Italia, decidono di vendere alcune parti interne del proprio corpo. Per condurre la loro inchiesta e confezionare il servizio la trasmissione tv e il giornalista Nicolò Calcagno si sono affidati all'esperto di sicurezza informatica Nicola Bressan. traffico d'organi, nuova frontiera dell'orrore Bressan in poche ore, scandagliando il dark web — da tempo autentica terra di ...

