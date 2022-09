Immatricolazioni - Solo il lungo termine positivo da inizio anno

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il noleggio aè l'unico canale inda(+1,82%), grazie a un ottimo agosto, chiuso a +76,38%, per un totale di 17.015 nuove. Bene anche finalmente il breveche, dopo l'eccellente +58,7% di luglio, chiude l'ottavo mese dell'a +46,67% pur rimanendo distante dalle annate migliori ante-Covid, contenendo il passivo del 2022 a -28,38%. La quota di mercato del rent-a-car rimane attorno al 5% (quasi la metà rispetto agli anni d'oro), mentre il noleggio asupera il 21% di market share, oltre 4 punti in più rispetto al 2021, quota che, nel mese di agosto, arriva addirittura al 24%. Bene anche gli acquisti delle società, a +22,51%, parzialmente frutto ...

