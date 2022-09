Ilary Blasi, una raffica di foto: il messaggio nascosto che umilia Totti | Guarda (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mentre tutti i giornali dicevano che Ilary Blasi e Francesco Totti avrebbero condiviso la mega villa all'Eur vivendo per un po' sotto lo stesso tetto, la showgirl ha cominciato a pubblicare sul suo profilo Instagram una serie di autoscatti dove si mostrava non a casa sua ma nelle lussuose stanze di un albergo a Roma. La Blasi infatti si è "geolocalizzata" all'hotel De Russie, location extra lusso a due passi da piazza del Popolo, nel cuore della Capitale. Un messaggio chiaro, insomma, per dire che non è affatto tornata a casa per vivere fino alla separazione legale con il suo ormai ex marito. La coppia infatti sembra ai ferri corti e pare che stia per cominciare una vera e propria battaglia legale. E mentre Francesco Totti sembra continuare la sua relazione con Noemi Bocchi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mentre tutti i giornali dicevano chee Francescoavrebbero condiviso la mega villa all'Eur vivendo per un po' sotto lo stesso tetto, la showgirl ha cominciato a pubblicare sul suo profilo Instagram una serie di autoscatti dove si mostrava non a casa sua ma nelle lussuose stanze di un albergo a Roma. Lainfatti si è "geolocalizzata" all'hotel De Russie, location extra lusso a due passi da piazza del Popolo, nel cuore della Capitale. Unchiaro, insomma, per dire che non è affatto tornata a casa per vivere fino alla separazione legale con il suo ormai ex marito. La coppia infatti sembra ai ferri corti e pare che stia per cominciare una vera e propria battaglia legale. E mentre Francescosembra continuare la sua relazione con Noemi Bocchi ...

