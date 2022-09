Ilary Blasi, le foto del primo giorno di scuola di Isabel: un dettaglio non è sfuggito ai fan (Di mercoledì 7 settembre 2022) Su Instagram Ilary Blasi ha condiviso uno scatto dedicato al primo giorno di scuola elementare di Isabel, la terzogenita avuta dall’ex capitano della Roma. Un momento significativo sia per la bambina che per i genitori. Anche se non pochi utenti hanno rimarcato l’evidente assenza di Totti, che però, secondo quanto riportato da alcuni giornali, non poteva essere presente per degli impegni lavorativi pregressi. Non è però la sola cosa che hanno notato i fan. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Totti e Ilary Blasi di nuovo insieme nella villa dell’Eur: l’indiscrezione Le foto di mamma e figlia hanno conquistato il cuore dei followers della conduttrice. Come mostrano gli scatti pubblicati sul ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 7 settembre 2022) Su Instagramha condiviso uno scatto dedicato aldielementare di, la terzogenita avuta dall’ex capitano della Roma. Un momento significativo sia per la bambina che per i genitori. Anche se non pochi utenti hanno rimarcato l’evidente assenza di Totti, che però, secondo quanto riportato da alcuni giornali, non poteva essere presente per degli impegni lavorativi pregressi. Non è però la sola cosa che hanno notato i fan. (continua a leggere dopo le) leggi anche l’articolo —> Totti edi nuovo insieme nella villa dell’Eur: l’indiscrezione Ledi mamma e figlia hanno conquistato il cuore dei followers della conduttrice. Come mostrano gli scatti pubblicati sul ...

