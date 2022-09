stanzaselvaggia : Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbaraz… - palermomaniait : Ilary Blasi smentisce che vive ancora sotto lo stesso tetto con Totti: sui social si geolocalizza in hotel -… - FQMagazineit : Ilary Blasi e quelle foto in hotel a Roma. Ma non era tornata a vivere con Francesco Totti? Il gossip del momento - PDUmorista : Solo quando vedi Ilary Blasi taggarsi all' Hotel de Russie nelle storie di Instagram che capisci quanto un divorzio… - CorriereCitta : Ilary Blasi irriconoscibile: ‘È magra e provata’ -

Oggi è uscito in tutte le edicole un nuovo numero del magazine Novella 2000 . All'interno c'è anche un articolo dedicato alla separazione trae l'ex calciatore della As Roma. Ed in questa occasione è stato riportato un nuovo retroscena. Di cosa si tratta In base alle indiscrezioni raccolte dal settimanale di gossip diretto da ...Ieri era girata voce che dopo le vacanze gli ex coniugi Francesco Totti e, in attesa di mettere nero su bianco la loro separazione , per il bene dei figli Cristian, Chanel e Isabel fossero tornati a vivere sotto lo stesso tetto , ovvero nella mega villa di ...Ilary Blasi si geolocalizza in un hotel di Roma sui social, forse per smentire la notizia secondo la quale lei e Francesco Totti vivono ancora sotto lo stesso tetto Dopo che è stato detto che la cond ...L’estate è ormai finita, come la relazione tra Ilary e Totti. Anche se, a dire il vero, l’estate è finita da poco – o meglio, sta per finire – mentre la loro relazione è in down da almeno un anno: que ...