Il volto iconico di Giorgio Armani Fabio Mancini incanta tutti sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia

(Di mercoledì 7 settembre 2022)– Alla 79a edizioned’Artetografica del Festival di, fra i tanti volti noti sul red, dall’attesissima Tilda Swinton a Willem Defoe, era presente anche l’top modeldiche, con le sue origini pugliesi-indiane, hato davverocon grande charme e una capigliatura che ricorda la star hollywoodiana del passato, il latin lover Rodolfo Valentino nato a Castellaneta. Il top model italiano, che vanta quasi 15 anni di collaborazione con Re, ha brillato per stile, eleganza, portamento e look, uno dei pochi modelli italiani al mondo che rappresenta l’Italia da anni ...

