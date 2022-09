Il Vision Marine V32 è il motoscafo elettrico più veloce del mondo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) L'azienda canadeseTechnologies , specializzata in propulsioni elettriche per la nautica, si è aggiudicata il record mondiale per ilpiùdel. Il suo ...

L'azienda canadese Technologies, specializzata in propulsioni elettriche per la nautica, si è aggiudicata il record mondiale per il motoscafo elettrico più veloce del mondo. Il suo V32, ... Technologies è una società nota per la costruzione, la vendita e il noleggio di barche elettriche che recentemente si è dedicata allo studio e l'assemblaggio di un propulsore elettrico ...