Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto due mamme per la bimba nata con procreazione assistita. Il lungo percorso per l'adozione di una coppia di donne (Di mercoledì 7 settembre 2022) Stanno insieme da 11 anni e dal 2018 sono unite civilmente. Per loro la bimba nata grazie alla procreazione eterologa da donatore, è figlia di entrambe. Ma per la legge no, è figlia solo della madre biologica. Un'ingiustizia che da oggi, però, la piccola non dovrà più subire.

