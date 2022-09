Il tiktoker Kenta corregge il giapponese di Giorgia Meloni “prima che faccia una figuraccia” | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Un siparietto dal sapore orientaleggiante ha visto come protagonista la presidente di Fratelli d’Italialo scorso 24 agosto, quando ad Ancona ha dato il via ufficiale alla sua campagna elettorale. Nel pieno del comizio, infatti, qualcuno dal pubblico ha salutato la leader sul palco, con lei che ha subito ricambiato il gesto sollevando la mano sinistra e ironizzando: “Che mano è? Famme sta attenta, che ansia”. Poi, continuando a scherzare sul saluto romano,ha affermato di essere disposta a salutare con un inchino come i giapponesi pur di evitare nuove e “pericolose” associazioni al fascismo: “Così, come i giapponesi. O cho ko”, ha detto scimmiottando la lingua del Sol Levante la leader di FdI. Che però non sembrerebbe ferratissima. @whois...