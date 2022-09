Il terzo attacco informatico in una settimana a un’azienda energetica italiana (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tre volte in una settimana. Da giorni le aziende energetiche italiane sono finite nel mirino di diversi attacchi informatici. Dopo quelli subiti da Eni e GSE, questa volta è toccato a una controllata del Gruppo Canarbino, azienda con sede centrale a Sarzana (La Spezia). A confermare l’accaduto – si tratterebbe di un ransomware – è stata la società ligure che, in una nota, ha spiegato come la reazione sia stata immediata e che i sistemi informatici colpiti siano stati immediatamente ripristinati senza perdita di alcun dato. LEGGI ANCHE > C’è una strategia coordinata dietro all’attacco hacker a Eni, successivo a quello a GSE? Abbiamo usato il condizionale parlando della tipologia di attacco perpetrata nei confronti dell’affiliata del Gruppo Canarbino (di cui non è stato diffuso il nome), perché non è arrivata alcuna conferma da parte ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tre volte in una. Da giorni le aziende energetiche italiane sono finite nel mirino di diversi attacchi informatici. Dopo quelli subiti da Eni e GSE, questa volta è toccato a una controllata del Gruppo Canarbino, azienda con sede centrale a Sarzana (La Spezia). A confermare l’accaduto – si tratterebbe di un ransomware – è stata la società ligure che, in una nota, ha spiegato come la reazione sia stata immediata e che i sistemi informatici colpiti siano stati immediatamente ripristinati senza perdita di alcun dato. LEGGI ANCHE > C’è una strategia coordinata dietro all’hacker a Eni, successivo a quello a GSE? Abbiamo usato il condizionale parlando della tipologia diperpetrata nei confronti dell’affiliata del Gruppo Canarbino (di cui non è stato diffuso il nome), perché non è arrivata alcuna conferma da parte ...

